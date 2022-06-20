حادث مروع .. رونالدو يخسر سيارته المليونية بسبب إجازة الصيف

بسبب عطلة الصيف رونالدو يخسر إحدى سياراته الخارقة.

كشفت تقارير صحفية عن تعرض أحد العاملين لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحادث مروع بسيارة لاعب مانشستر يونايتد البوجاتي فيرون.

الحادث وقع في إحدى جزر البليار الإسبانية والتي يقضي فيها اللاعب إجازة الصيف رفقة صديقته جورجينا روديجيز وأطفاله الخمسة.

وتم نقل السيارة في الساعات الماضية إلى الجزيرة التي يقيم عليها النجم البرتغالي سعيًا لاستخدامها فيما تبقى من إجازة الصيف وهو الأمر الذي يبدو صعبًا الآن.

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن رونالدو كان يشعر أن شيئًا ما قد يحدث، لذلك قام بشحن سيارة أخرى للجزيرة من نوع مرسيدس بنز جي كلاس.

السيارة البوجاتي فيرون الخاصة برونالدو تبلغ قيمتها حوالي مليوني يورو، ويتم تحديد الخصائص الخاصة بكل سيارة عن طريق المالك قبل استلامها.

الشرطة الإسبانية بدأت التحقيق في أسباب الحادث الذي تسبب في هدم سور أحد الفنادق السياحية في الجزيرة، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك إصابات بشرية.

Man Utd star Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti involved in crash



The Bugatti Veyron was crashed into a wall in Bunyola, Majorca



Ronaldo had the car shipped over to Majorca to enjoy on his holiday pic.twitter.com/ojpEM2639B — Lilian Chan (@bestgug) June 20, 2022

جدير بالذكر أن رونالدو يمضي إجازته في فيلا بالجزيرة تحتوي على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وأكثر من جاكوزي وملعب كرة طائرة شاطئية وملعب كرة قدم مصغر وكنيسة صغيرة بالإضافة إلى غرفة خاصة للغاية تحت المنشأة ويقسم الإجازة بين ذلك المكان وبين يخت كبير.