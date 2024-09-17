حادث مأساوي.. وفاة مشجع ليفربول قبل مواجهة ميلان في دوري الأبطال!

عشية المواجهة

لقى أحد مشجعي ليفربول مصرعه في ميلانو، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره أحد الطرق السريعة الليلة الماضية، قبل مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن لاجازيتا ديلو سبورت أن المشجع يبلغ من العمر 51 عامًا، وصدمته سيارة دفع رباعي في الساعة 1 صباحا أثناء عبوره الطريق السريع A4 بالقرب من مطار أوريو آل سيريو في بيرجامو.

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وأوضحت أن المشجع سافر جوًا من مانشستر ووصل إلى إيطاليا قبل منتصف الليل بقليل، لكنه لقى حتفه أثناء محاولته عبور الطريق السريع للوصول إلى فندق NH.

وذكرت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" أن رجلًا وابنه شوهدا مع الضحية قبل الحادث، لكنهما اختارا عدم عبور الطريق السريع.

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وذكرت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" أن رجلًا وابنه شوهدا مع الضحية قبل الحادث، لكنهما اختارا عدم عبور الطريق السريع.

ويستعد ليفربول لمواجهة ميلان مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد.