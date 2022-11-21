حادث أليم السبب .. السر وراء إخفاء مورجان فريمان يده في افتتاح المونديال

النجم الأمريكي المشهور يرتدي قفازاً دوماً في يده اليسرى

تم الكشف عن السبب وراء تعمد النجم الأمريكي مورجان فريمان إخفاء يده اليسرى في افتتاح كأس العالم قطر 2022.

الممثل الأمريكي الشهير كان من أبرز فقرات حفل افتتاح مونديال قطر مساء الأحد، وشارك بالحوار مع غانم المفتاح.

وظهر فريمان وهو يرتدي قفازاً في يده اليسرى فقط، الموقف الذي أثار التساؤلات حول السبب وراء هذه الحركة، وهل لها دلالة أو سبب معين.

بطل فيلم "Shawshank redemption" كان قد كشف في حوار إعلامي قبل سنوات أن السبب هو حادث أليم تعرض له في يده أفقدها القدرة على الحركة.

وقال الممثل وقتها إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، مما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.