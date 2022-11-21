حادث أليم السبب .. السر وراء إخفاء مورجان فريمان يده في افتتاح المونديال
تم الكشف عن السبب وراء تعمد النجم الأمريكي مورجان فريمان إخفاء يده اليسرى في افتتاح كأس العالم قطر 2022.
الممثل الأمريكي الشهير كان من أبرز فقرات حفل افتتاح مونديال قطر مساء الأحد، وشارك بالحوار مع غانم المفتاح.
عدسة جول من ملعب حفل الافتتاح 🎥— GOAL Arabia (@GoalAR) November 20, 2022
جــــــمـــــــــــــــال 😍
هُنا قطر تصنع عظمة 🇶🇦👏#المونديال_مع_جول #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/TfAxC2L9RC
وظهر فريمان وهو يرتدي قفازاً في يده اليسرى فقط، الموقف الذي أثار التساؤلات حول السبب وراء هذه الحركة، وهل لها دلالة أو سبب معين.
بطل فيلم "Shawshank redemption" كان قد كشف في حوار إعلامي قبل سنوات أن السبب هو حادث أليم تعرض له في يده أفقدها القدرة على الحركة.
وقال الممثل وقتها إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، مما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.