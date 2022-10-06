حادثة إنتر لم تكن الأولى .. برشلونة تعرض للظلم التحكيمي 5 مرات!

برشلونة يعاني من أزمات مع التحكيم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض برشلونة لظلم تحكيمي في أكثر من مرة خلال هذا الموسم، بعد الحادث الأخير الذي وقع على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" ضد إنتر.

وكان الفريق الكتالوني قد خسر أمام النيراتزوري بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن دور المجموعات بدوري الأبطال، وظلم بعد عدم احتساب ركلة جزاء واضحة له بحسب ما ورد من صحيفة "موندو ديبورتيفو".

حيث أضافت الصحيفة في تقريرها أن الظلم الذي وقع على البلوجرانا لم يكن الأول هذا الموسم، بل استعرضت 5 حالات تحكيمية لم يأخذ فيها برشلونة حقه.

كيف ظلم برشلونة؟

اللقطة الأولى التي عرضها التقرير كانت من مباراة برشلونة ورايو فاييكانو التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث وقع ليفاندوفسكي على الأرض في الدقيقة 37 بعد تدخل قوي من أحد مدافعي الفريق الخصم دون احتساب ركلة جزاء.

وجاءت اللقطة الثانية من مواجهة البلوجرانا ضد نادي قادش التي انتصر فيها برشلونة برباعية نظيفة، حيث عُرقل أليخاندرو بالدي في الشوط الأول داخل المنطقة دون احتساب ركلة جزاء.

فيما كانت اللقطة الثالثة من مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ التي انتصر فيها العملاق البافاري بثنائية دون رد، حيث منع ألفونسو ديفيس جناح البلوجرانا عثمان ديمبيلي من المرور من خلال عرقلته داخل المنطقة بارتكاب خطأ واضح، لكنه لم يحتسب.

واللقطة الرابعة هي الأقل شهرة، وكانت في مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا التي انتصر فيها البلوجرانا بهدف دون رد، حيث منع أحد مدافعي الخصم تسديدة ليفاندوفسكي بالرأس من خلال وضع يده أمام الكرة، وبالطبع لم تحتسب ركلة جزاء.

وآخر لقطة جاءت من مواجهة الفريق الكتالوني ضد إنتر التي خسرها البلوجرانا بهدف دون رد، حيث لمس ظهير النيراتزوري الأيمن دومفريس الكرة بيده، وبعد مراجعة طويلة من تقنية الفار لم تحتسب ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن مواجهة برشلونة المقبلة ستكون يوم الأحد ضد نادي سيلتا فيجو ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.