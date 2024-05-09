"أكبر بكثير من المُعلن" .. حاجز ضخم يبدد آمال برشلونة في خطف صفقة المستقبل

النادي الإسباني يرفض تقديم أي تنازلات

تضع إدارة برشلونة، الجناح نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقبل عدة أشهر، أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد الجناح الإسباني حتى عام 2027، مع وجود شرط جزائي لفسخ عقده، لم يرغب النادي الإسباني في الكشف عنه وهو لغز إعلامي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز (21 عامًا) ليس 50 مليون يورو، كما هو متداول، وإنما أكثر من 60 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مسؤولي أتلتيك بلباو لن يقدموا أي تنازلات بشأن المبلغ المحدد للتخلي عن نيكو ويليامز.

في المقابل، برشلونة لا يفكر في الإنفاق على صفقة بهذا الحجم خلال الصيف المقبل، في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه يجب عليه إنفاق مبلغ كبير في صفقات أخرى، مثل التعاقد العاجل مع لاعب خط وسط.

وقدم نيكو ويليامز موسمًا مميزًا مع أتلتيك بلباو، حيث شارك في 34 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، وأثرت مساهماته عن فوز الفريق بكأس الملك.