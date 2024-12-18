ما خطوته المقبلة؟

يحظى فيكتور جيوكيريس، هداف سبورتنج لشبونة، باهتمام العديد من الأندية الكبرى، على رأسها برشلونة، بعد سجله المذهل هذا الموسم، والذي يضعه كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن جيوكيريس يشغل اهتمام مانشستر يونايتد، بعدما أبدى رغبته مؤخرًا في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: "يتطلع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إلى لم الشمل مع جيوكيريس مرة أخرى، بعدما قاده إلى التوهج في لشبونة، علمًا بأنه نفى في تصريحات علنية هذا الأمر".

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ونقلت "ديلي ميل" تصريحات جيوكيريس لصحيفة سويدية: "بالطبع كان الانتقال إلى سبورتنج مختلفًا، لأنني كنت أهدف إلى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان ذلك محور تركيزي، وكان التكيف (خارج إنجلترا) صعبًا، لكني فكرت وأصبحت خطوة البرتغال (هي الشيء الصحيح)، اللعب في فريق كبير والحصول على المزيد من الفرص خلال المباريات".

وغادر صاحب الـ26 عامًا فريق كوفنتري في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي صيف العام الماضي، في صفقة بلغت 20 مليون إسترليني، ليحقق أرقامًا استثنائية تحت قيادة أموريم في الدوري البرتغالي، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو حاليًا.

ولن تكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة في خطف جيوكيريس، الذي تراقبه معظم الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما سجل 26 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.