جيوفينكو: هذه ليلة مميزة لي

نجم الهلال سبيستيان جيوفينكو سعيد بأول أهدافه مع الهلال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب النجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو بسعادته بأول أهدافه مع الهلال في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم برباعية مقابل هدف أمام القادسية والتي أقيمت بالأسبوع العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

لاعب يوفنتوس الأسبق قال في حديثه لقناة السعودية الرياضية عقب المباراة: "من الرائع تحقيق الفوز دائمًا وحصد النقاط الثلاث والتسجيل أيضًا، لذلك بالنسبة لي هذه ليلة مميزة وأنا سعيد بها".

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كما أضاف نجم الزعيم: "عندما تلعب بجوار لاعبين كبار مثل جوميز تصبح الأمور أسهل، ولكننا نحتاج بعض الوقت للتأقلم سويًا".

ويحتل الهلال حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بفارق تسع نقاط عن جاره اللدود وأقرب ملاحقيه النصر.

يذكر أن جيوفينكو البالغ من العُمر 32 عامًا كان قد سبق له اللعب للبيانكونيري وبارما وإمبولي في الكالتشيو، ثم التحق للعب بفريق تورنتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي، قبل أن يحط الرحال مع فريق الهلال السعودي.