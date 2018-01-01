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دوري أبطال أوروبا

جيوفينكو: هذا هو الوقت الأمثل لفوز يوفنتوس بدوري الأبطال

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Vaughn Ridley
نجم يوفنتوس السابق سيبستيان جيوفينكو يتحدث عن ذكرياته مع السيدة العجوز وحظوظه في الفوز بدوري الأبطال

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرى النجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو أن فريقه القديم يوفنتوس هو الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا العام بعد عدة وصوله للنهائي مرتين في الأعوام الأخيرة أعوام 2015، 2017.

جيوفينكو البالغ من العُمر 31 عامًا كان قد رحل عن يوفنتوس عام 2015 ويلعب حاليًا لصالح فريق إف سي تورنتو الكندي الذي يشارك بدوري الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال جيوفينكو: "يوفنتوس الآن أصبح أقوى من الفريق الذي تركته، لقد عززوا صفوف الفريق بشراء لاعبين جدد وهم المرشح الأقرب للفوز بالسكوديتو وربما يكون هذا هو الموسم الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

كما أضاف جيوفينكو: "بعد قدوم كريستيانو رونالدو ربما باتت حظوظ يوفنتوس للتتويج بدوري أبطال أوروبا أفضل، لأنه يعرف كيف يفوز بهذه البطولة".

تابع لاعب بارما السابق حديثه: "لست نادمًا على الرحيل من يوفنتوس، لدي معهم ذكريات رائعة وفزت معهم بالألقاب وأستمتع بتجربتي بالدوري الأمريكي حاليًا".

 

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