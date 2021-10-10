"جيوفينكو كان خيار الأهلي الأول، وأجنبي جديد سيُغادر"

الكشف عن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات

قال الإعلامي المقرب من النادي الأهلي "خالد البدر" أن سيباستيان جيوفينكو كان الخيار الأول لدعم صفوف الفريق بعد غلق سوق الانتقالات الصيفي، مشيرًا إلى اقتراب لاعب أجنبي جديد من الرحيل.

الأهلي تعاقد مع الحسن نداو وباولينيو ودانكلير وفيليب برادارايتش وإزجان أليوسكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، وأبقى على الثنائي عمر السومة وليوبومير فيسا من الموسم السابق.

الأهلي وبشكل مفاجئ فسخ عقد فيسا بعد أيام من غلق باب الانتقالات، وبعدها أعلن باولينيو رغبته في الرحيل لظروف شخصية وقد فسخ عقده هو الآخر، ليتقلص عدد أجانب الفريق إلى 5.

النادي أعلن يوم أمس تعاقده مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر بعد فشل انضمامه للزمالك المصري بسبب منع النادي من القيد لفترتي انتقال.

خالد البدر أوضح أن جيوفينكو لاعب الهلال السابق كان الخيار الأول لدى الإدارة الأهلاوية لدعم صفوف الفريق، خاصة أنه لاعب حر ويحق للنادي ضمه بعد غلق سوق الانتقالات.

وأضاف أن رفض اللاعب الإيطالي العودة إلى منطقة الخليج حاليًا بسبب مشكلته مع الهلال أدى لعدم إتمام الصفقة ووجه أنظار الأهلي إلى غيره من اللاعبين.

وأكد البدر أن النقاز سيُعالج صداع الجانب الأيمن من الدفاع في الأهلي، كما أشار إلى أن الإدارة ستتعاقد مع محور ارتكاز وصانع ألعاب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأتم قائلًا عن أجنبي جديد سيرحل "الحسن نداو بات قريبًا من الرحيل عن الأهلي بسبب عدم ارتقاء مستواه لتطلعات مسيري وجماهير النادي".

يُشار إلى أن نداو لعب هذا الموسم 6 مباريات جميعها منذ البداية، ولم يُسجل خلالها سوى هدف واحد ويصنع آخر.