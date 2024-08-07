جيني هيرموسو تهاجم سيدات البرازيل: تدربن على إيذائنا.. هذه ليست كرة القدم!

صاحبة القبلة الملعونة تندب حظها بعد سقطة الأولمبياد

هاجمت جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، لاعبات منتخب البرازيل، بعد خسارة فريقها فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وتغلبت سيدات البرازيل على إسبانيا بنتيجة (4-2) أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي بدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وقال هيرموسو في تصريحات لمحطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية: "لقد استقبلت شباكنا 4 أهداف من فريق، بالنسبة لي، لا يلعب كرة القدم.. لكن في النهاية، ما يهم هو الأهداف".

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وأضافت: "أكثر ما أغضبني من لاعبات البرازيل، هو تعمد إضاعة الوقت، حيث أهدروا 6 دقائق في الشوط الأول، وأكثر من ضعف ذلك في الشوط الثاني".

وتابعت بطلة العالم: "إنهم يدرسوننا، ويعرفون كيف يؤذوننا، ويلعبون خلف ظهورنا. بالنسبة لي، هذه ليست كرة القدم. أنا لا أحب كرة القدم هذه".

وأردفت: "كان من الواضح أنهم يكسبون دقائق من خلال إضاعة الوقت المتعمدة، ويجعلونك تخسر الوقت، وبالنسبة لهم، كان الأمر يستحق ذلك. لقد وصلوا إلى النهائي، ونحن نسعى للحصول على الميدالية البرونزية".

وضرب المنتخب البرازيلي موعدًا ناريًا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سبق وحقق ذهبية كرة القدم للسيدات 4 مرات من قبل، وهذه هي المرة السابعة التي يتنافسون خلالها على المعدن النفيس من أصل 8 مرات أقيمت فيها هذه المنافسات.

يذكر أن هيرموسو كانت قد ساهمت في فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات، وهي المباراة التي شهدت حدثًا ضخمًا قلب حياتها رأس على عقب، عندما قبّلها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رغمًا عنها على منصة التتويج.