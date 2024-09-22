"تمتلكين عضوًا ذكريًا وترفعين الكأس مثل النقانق" .. جيني هيرموسو تتعرض لأزمة تحرش جديدة!

هيرموسو تكشف عن واقعة تحرش جديدة

شاركت الإسبانية جيني هيرموسو لاعبة فريق تيجريس المكسيكي، مقطع صوتي لإهانات تعرضت لها، بعد أزمتها الأخيرة مع روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق.

وكانت القبلة التي حصل عليها روبياليس من هيرموسو قد أحدثت ضجة كبيرة، أثناء تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

ونشرت هيرموسو عبر حسابها على منصة "إنستجرام" مقطع صوتي به إهانات وتعليقات قاسية، مستنكرة ما يحدث معها من مثل تلك الرسائل التي تصل لها.

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ويظهر صوت رجل في المقطع المنشور يقول فيه: "هل تمتلكين قضيب؟ الأمر غير واضح بالنسبة لي، أفترض ذلك بسبب الوشم الذي لديكِ على ذراعك، وهو الذي يجعلك مثل والدي، وأنتِ تحملين كأس العالم يظهر كقطعة من النقانق!".

وواصل: "أريدك أن تشرحي لي ذلك، قبلة من قبل رجل أصلع مثل روبياليس، كيف حدث ذلك، أنتِ تشتكي وما أنتِ عليه غباء، هذه هي المشكلة التي لديك إنها غير طبيعية".