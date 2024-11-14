بعد توقف قلبه المفاجئ .. نوح فاديجا يلجأ إلى زرع جهاز طبي لاستكمال مسيرته

الدوري الفرنسي يلغي رخصة اللاعب

اتخذ نادي جنت البلجيكي، إجراءً طبيًا بش حالة أن لاعبه الشاب نوح فاديجا، من أجل حماية مسيرته في كرة القدم

وتعرض فاديجا (24 عامًا) لسقوط مفاجئ الأحد الماضي، خلال مباراة فريقه ضد لا جانتواز، على أرض الملعب في الدقيقة 37، وهو يعاني من إغماء، وتبين أن قلبه توقف عن العمل.

ووفقًا لشبكة "RMC" الفرنسية، سيتعين على لاعب ستاد بريست السابق، أن يخضع لجراحة من أجل زراعة جهاز مزيل الرجفان لمواصلة مسيرته في عالم كرة القدم، علمًا بأن والده، اللاعب السنغالي الشهير خليلو فاديجا، عانى أيضًا من مشاكل في القلب خلال فترة لعبه لنادي أوكسير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدر نادي جنت بيانًا رسميًا قال فيه: "كشفت التحقيقات أن نوح تعرض لهذا الموقف نتيجة لالتهاب عضلة القلب، وهو التهاب بعد عدوى فيروسية. يمكن أن يسبب التهاب عضلة القلب اضطرابًا في نظام القلب، وهو ما حدث لنوح الأحد الماضي".

وأضاف: "باستخدام مزيل الرجفان، نضمن أيضًا حماية نوح في المستقبل، هذه الحالة جديدة تمامًا على نوح ولا علاقة لها بتاريخ عائلته. تم استبعاد مشكلة وراثية مُحتملة بالفعل قبل عام ونصف ويمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب لدى أي شخص".

وقال طبيب القلب بيدرو بروجادا، طبيب اللاعب: "عانى نوح من عدم انتظام ضربات القلب، والذي توقف بسرعة من تلقاء نفسه، لكن تم تسجيله بفضل شريحة، يمكن حل المشكلة، وبفضل مزيل الرجفان، نضمن أيضًا حماية نوح في المستقبل".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد ألغى في أبريل 2023 رخصة اللاعب نوح فاديجا بسبب مشاكل في القلب، حيث يطبق "سياسة عدم التسامح" في هذا الموضوع، مما أجبر اللاعب على المغادرة.