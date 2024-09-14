رغم "نكتة الخيانة" .. زوج كايت عبده يروي تفاصيل حديثه مع هنري في يوم زفافهما

آثار مزحة جيمي كاراجر أصبحت جزءًا من الماضي

خرج مالك سكوت زوج المذيعة المعروفة كايت عبده، للكشف عن الرسالة التي بعثها له تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة السابق خلال حفل زفافهما.

علاقة كايت بمدرب الملاكمة الأمريكي سارت في منحنى غريب بالعديد من المناسبات، بسبب تفاهمها الشديد مع تييري هنري خلال عملهما معًا في تقديم المباريات على قناة "سي بي إس سبورتس"، مما جعل البعض يشك في وجود علاقة عاطفية بينهما.

الأمر وصل إلى قيام جيمي كاراجر زميلهما بنفس الاستوديو، للمزح بأن كايت تخون مالك سكوت مع هنري، وهو ما تسبب في حالة من الحرج والضيق لديها.

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ولكن يبدو أن كل هذه الأشياء أصبحت جزءًا من الماضي، حيث قال مالك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"تييري هنري وميكا ريتشاردز وكاراجر أرسلوا جميعًا تهانيهما الطيبة على الزفاف".

وأضاف:"لقد قمت بعمل مكالمة فيديو مع هنري على وجه التحديد، كنت سعيدًا وفخورًا بما قدمه مع فرنسا في أولمبياد باريس 2024، واجه العديد من المصاعب مع الفريق وتعرض للكثير من الضغوط".

وتابع:"فريقه كان يفتقر إلى تواجد 7 أو 9 لاعبين من الأساسيين، وكان لديه شهر واحد فقط للعمل مع المجموعة المتاحة، وخرجوا للقتال طوال الطريق حتى المباراة النهائية".

يذكر أن علاقة مالك بكايت عبده تم الإعلان عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2023، وذلك عن طريق ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر على الهواء مباشرة خلال تقديم إحدى المباريات الأوروبية.