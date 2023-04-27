"جيل فيرجسون أفضل من مانشستر سيتي جوارديولا، ويمكنني وضع هالاند في جيبي"

هوس الثلاثية في إنجلترا!

يرى ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق أن فريق مانشستر سيتي الحالي كان سيخسر أمام فريق مانشستر يونايتد الذي لعب تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في النادي.

مانشستر سيتي في وضع قوي للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم وهو إنجاز لم يحقق في إنجلترا سوى من قبل مانشستر يونايتد الذي فاز بالثلاثية عام 1999.

وقال فرديناند عبر قناة "بي تي سبورت" البريطانية : "فرق بيب جوارديولا من الصعب اللعب ضدها، أعني أن فريق برشلونة قتلنا في 2008".

وأضاف: "لذلك هذا الفريق بالأسلحة التي يمتلكونها، مع ربط إرلينج هالاند وكيفين دي بروين، سيكون الأمر صعبًا ولكن أعتقد أننا سنفوز 3-1".

وضحك مقدم البرنامج جيك همفري وكذلك النقاد أوين هارجريفز وجيرمين جيناس على تعليق فرديناند الأخير، ثم وجه همفري سؤلًا لفرديناند عن ما سيقدمه هالاند في المباراة، فرد المدافع الإنجليزي وهو ينظر إلى جيبه مازحًا: "سيكون هناك في مكان ما".