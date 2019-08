جيسوس ينهي أسطورة فان دايك!

تغلب مانشستر سيتي على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة صناعة فيرجيل فان دايك لهدف التعادل، الذي أحرزه جويل ماتيب في الدقيقة 77.

هذا لم يكن الحدث الوحيد الذي شارك بها فان دايك، حيث شهدت تلك المباراة نهاية الرقم الأسطوري للمدافع الذي لا يتم مراوغته.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw