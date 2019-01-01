الدرع الخيرية الإنجليزية

جيسوس ينهي أسطورة فان دايك!

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Getty Images
65 مباراة بلا مراوغة تتوقف الآن..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب مانشستر سيتي على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة صناعة فيرجيل فان دايك لهدف التعادل، الذي أحرزه جويل ماتيب في الدقيقة 77.

هذا لم يكن الحدث الوحيد الذي شارك بها فان دايك، حيث شهدت تلك المباراة نهاية الرقم الأسطوري للمدافع الذي لا يتم مراوغته.

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جاء ذلك حيث تلقى فان دايك مراوغته الأولى منذ 65 مباراة تنافسية، على يد البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

يذكر أن آخر من راوغ فان دايك كان ميكيل ميرينو في مباراة ضد نيوكاسل يونايتد في مارس 2018

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