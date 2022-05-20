جيسوس يشترط التعاقد مع أبو بكر لتدريب فنربخشه!

كشفت تقارير صحفية تركية، عن قيام البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لبنفيكا والهلال، بوضع قائمة الأسماء التي يريد أن يتعاقد معها نادي فنربخشه للموافقة على تدريبه.

جيسوس تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، كان أبرزها من نادي النصر من أجل تدريبه، ولكنه رفض كافة العروض، وسط تقارير تؤكد اقترابه من فنربخشه.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية، إلى أن جورج جيسوس اقترب من تدريب فنربخشه، حيث قام بوضع قائمة أسماء لإدارة للنادي للتعاقد معها، للموافقة على تدريب الفريق.

ويتواجد المدرب البرتغالي حاليًا في مدينة إسطنبول التركية، من أجل إجراء مفاوضات نهائية مع فنربخشه لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

ووضع جيسوس في قائمته اللاعب جابيجول من فلامنجو البرازيلي، وهاريس سيفروفيتش من بنفيكا البرتغالي، للتعاقد معهما.

كما وضع أيضًا جيسوس كلًا من ألكسندر سورلوث لاعب ريال سوسيداد الإسباني، وفينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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المدرب البرتغالي وضع العديد من الأسماء الأخرى، حيث من المتوقع أن يقوم بالتوقيع على عقود تدريبه لنادي فنربخشه خلال الأسبوع المقبل.