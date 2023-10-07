جيسوس: نمر بمرحلة خطرة ونيمار سيحدث الفارق في تلك الحالة!

المدير الفني يتحدث بعد الفوز على الأخدود.

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أكد جورج جيسوس المدير الفني للهلال على أهمية فوز فريقه في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين على الأخدود.

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وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "لقد حققنا فوزًا هامًا للغاية خارج ملعبنا، لقد لعب الفريق بالكثير من الانضباط وهو ما منع الأخدود من الوصول لمرمانا".

وأضاف عن هتاف الجماهير له: "لقد أسعدني ذلك للغاية، نحن في مرحلة محفوفة بالمخاطر نظرًا لخروج 18 لاعبًا لخوض المباريات الدولية مع منتخباتهم".

وأكمل عن غياب نيمار: "هو لاعب عالمي، لقد سمح النادي له بالسفر وحضور ميلاد ابنته لأن تلك لحظة هامة له، وعندما يكون جاهزًا سيمنحنا الفارق".

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وكان الهلال قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة بأداء رائع أمام الأخدود، ونجح في الوصول لفترة التوقف الدولي وهو على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

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