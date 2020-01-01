جيسوس: مانشستر سيتي خذل دي بروينه

جابرييل جيسوس يمدح زميله ويهاجم مردود فريقه

يعتقد المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس أن فريقه مانشستر سيتي لم يساعد صانع ألعابه كيفين دي بروينه هذا الموسم.

وقدم دي بروينه موسمًا تاريخيًا على مستوى صناعة الأهداف والأرقام والأداء وكل شيء، ولكن المهاجم البرازيلي يعتقد أنه كان يجب أن يكون أفضل.

وحول ذلك، قال جابرييل جيسوس إن هبوط مستوى زملائه كان سببًا في ألا يصل دي بروينه إلى 30 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

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وأضاف في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أعتقد أنه في كل مباراة يمكنه تقديم ثلاث أو أربع تمريرات حاسمة لنا، إنه بارع في ذلك"

وتابع: "لقد أضعنا هذا الموسم الكثير من الأهداف، إن سُجلت أغلب الفرص السهلة التي ضاعت لوصل دي بروينه إلى ما لا يقل عن 30 تمريرة حاسمة"

وأردف: "اللعب معه مريح جدًا ويشعرك أنه يمكنك التسجيل في أي لحظة، هو ينظر إلى المهاجمين دائمًا ويرى الوضعية الأمثل للتمرير لهم، إضافة إلى كفاءته في ذلك.

وحول مباراة الذهاب أمام ريال مدريد قال جيسوس: "لا أعتقد أنني قدمت أفضل أداء لي يومها، لقد كانت مباراة رائعة، سجلت هدفي وساعدت الفريق ولهذا السبب يقول الناس ذلك"

وأكمل: "لعبنا بشكل جيد بالكرة، لكن بدون الكرة لعبنا واحدة من أفضل المباريات التي رأيتها منذ أن جئت للعب هنا، هذا كان سر تفوقنا"

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يذكر أن مانشستر سيتي سيستضيف ريال مدريد في مباراة الإياب مساء الجمعة المقبل، بعد انتصاره ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.