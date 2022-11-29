جيسوس: كاسيميرو لا يُهاجم؟ ابحثوا عنه في جوجل!

مهاجم المنتخب البرازيلي يدافع عن زميله

أعرب جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال ومنتخب البرازيل، عن تعجبه بسبب التقليل من القدرات الهجومية لزميله كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.

كاسيميرو أصبح أحد أهم نجوم الوسط في العالم مع ريال مدريد وحصد العديد من البطولات مع النادي الإسباني، قبل انتقاله إلى مانشستر في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومع ذلك يتعرض اللاعب لانتقادات عديدة، حيث يتهمه البعض بعدم إجادة الواجبات الهجومية بخط الوسط، رغم هدفه الرائع مع البرازيل في شباك سويسرا بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق قال خيسوس في المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون القادمة:"لا أعرف ما إذا كان الناس في إنجلترا قد شاهدوا مسيرة كاسيميرو قبل انتقاله إلى هناك، لكني تابعته لسنوات في ريال مدريد وأعرف عدد الأهداف التي سجلها في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"لو ذهبتم إلى جوجل وشاهدتم مباريات كاسيميرو مع ريال مدريد، ستجدون إمكانياته الحقيقية، لقد سجل العديد من الأهداف ولكن بعض الناس لا يفهمون ذلك ولا يعطونه الكثير من الاحترام".

يذكر أن البرازيل تستعد لمواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من كأس العالم، بعدما ضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على سويسرا وصربيا بأول جولتين.