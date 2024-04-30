"جيسوس توقع هبوط الهلال وجماهير الاتحاد مصابة بالجنون الأرجنتيني" .. كارلوس إدواردو يكشف كواليس مثيرة

تصريحات مثيرة من كارلوس إدواردو..

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كشف النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الفريق المحلي بوتافوجو، عن كواليس مثيرة لأول مرة، عن فترته مع نادي الهلال السعودي.

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إدواردو مثّل الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، كما لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، من يناير إلى يونيو 2022.

واعترف إدواردو في حوار إذاعي، أنه اعتقد عند الانتقال إلى الهلال، في عام 2015؛ بأنه جاء إلى المملكة العربية السعودية، من أجل الاسترخاء والراحة.

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وأضاف: "بعد أول مباراة لي في الدوري السعودي، تأكدت من صعوبة المسابقة، وغيّرت تفكيري فورًا؛ أيضًا.. وكيل أعمالي حذرني، إذا لم أبذل المزيد من الجهد، سوف يتم الاستغناء عني".

وروى النجم البرزيلي، حديث جمعه مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عند توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في ولايته الأولى، عام 2018.

وأشار كارلوس إدواردو، إلى أن جيسوس أخبره بأن الهلال، إذا كان يلعب في الدوري البرتغالي، سوف يتواجد في مراكز الهبوط، متابعًا: "لكن.. بعد 3 أو 4 أشهر، عاد المدرب مجددًا؛ وقال لي (كنت مخطئًا.. الزعيم سيتوج باللقب، إذا كان يلعب في البرتغال)".

وعلى جانب آخر.. شبه إدواردو، تفاعل مشجعي نادي الاتحاد مع فريقهم، بالجنون الجماهيري في الأرجنتين؛ قائلًا: "في إحدى المباريات أمام العميد، سجلت هدفًا، واحتفلت بطريقة (رش الملح)".

ولفت نجم الهلال الأسبق، إلى أنه تفاجئ بقيام الجماهير الاتحادية، برمي الأحذية وزجاجات المياه على أرضية الملعب، بالإضافة إلى تعرضه للضرب، من لاعبي الفريق المنافس.

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