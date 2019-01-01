جيسوس يتعرض للإيقاف بعد واقعة نهائي كوبا أمريكا

اللاعب خرج مطروداً في النهائي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن عقوبة جابرييل جيسوس، مهاجم البرازيل ومانشستر سيتي، في أعقاب طرده واحتجاجه على التحكيم في نهائي كوبا أمريكا.

جيسوس كان قد تعرض للبطاقة الصفراء مرتين والطرد بعد اعتراضه على الحكم، ثم قام أثناء خروجه بضرب شاشة حكم الفيديو الموجودة في ملعب المباراة.

وأعلن "الكونميبول" إيقاف جيسوس لمدة شهرين على الصعيد الدولي، وحرمانه من تمثيل البرازيل ودياً ورسمياً في تلك الفترة.

وفرض الاتحاد غرامة قدرها 30 ألف دولار على مهاجم مانشستر سيتي كغرامة على تصرفاته في النهائي أمام بيرو.

وتعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقوبة شبيهة بعد تصريحاته بحق التحكيم في نفس البطولة، إذ أوقفه الاتحاد لثلاثة أشهر، بالإضافة للغرامة المالية.

وكانت البرازيل قد توجت باللقب على حساب بيرو في النهائي بعد الانتصار بنتيجة 3-1.