جيرو: العودة أمام بايرن ميونخ شبه مستحيلة ولكنها ممكنة

جيرو يتحدث عن ريمونتادا أمام بايرن ميونخ..

شدد أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، على أهمية الإيمان بالقدرة على العودة أمام بايرن ميونخ ، رغم الخسارة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

تشيلسي تعرض للخسارة على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام الفريق البافاري، ليقترب من توديع دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال جيرو، في تصريحات لشبكة "بين سبورتس": "عودتنا أمامهم شبه مستحيلة، ولكننا بحاجة إلى الإيمان في فرصنا عندما نذهب إلى ألمانيا، لا يمكننا معرفة ما قد يحدث".

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وأضاف الدولي الفرنسي: "لقد سجلوا ثلاثة أهداف هنا وإذا أحرزنا ثلاثة أهداف هناك ولم نستقبل أي هدف، ربما نفعلها، أنا لا أمزح، ليس لدينا شيء لنخسره".

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وانتقل جيرو، للحديث عن زميله السابق في أرسنال ، ونجم بايرن ميونخ الحالي، سيرجي جنابري، والذي سجل هدفين في مباراة أمس.

وأوضح: "لعبت مع جنابري في أرسنال، كان في الـ16 من عمرع، لم يكن ناضجًا بما فيه الكفاية وقتها، ولكن من الواضح أنه لا يوجد أحد ناضج في هذا السن".

واستدرك: "لكن الطريقة التي تحسن بها مُدهشة، أنه في حالة جيدة منذ عامين أو ثلاثة، أنا سعيد له؛ لأنه يستحق ذلك وهو شخص جيد وعمل كثيرًا، لقد كان رائعًا أمامنا أيضًا".

وأتم: "نحن بحاجة إلى استعادة توازنا قبل مباراة السبت المقبل، ما حدث أمام بايرن ميونخ محبط للغاية، لكنني أفهم في بعض الأحيان أنك تحاول ولكنهم (بايرن ميونخ) كانوا جيدين للغاية أمامنا".

يذكر أن، مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشليسي، ستُلعب في ألمانيا، يوم 18 مارس المقبل.