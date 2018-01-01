جيرارد يُهدي فوز رينجرز في الديربي للجماهير

خسارة أولى لرودجرز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح رينجرز في إنهاء سيطرة سيلتك على ديربي جلاسكو في الدوري الأسكتلندي، لأول مرة منذ 2011.

وجاء فوز الأزرق الذي يقوده ستيفان جيرارد، بهدف نظيف، ليرافق سيلتك برفقة مدربه برندان رودجرز، في الصدارة بشكل مؤقت.

المباراة التي شهدت الخسارة الأولى لرودجرز في الديربي منذ بداية تدريبيه الفريق، تأتي على يد جيرارد الذي تدرب تحت يده في صفوف ليفربول حتى 2015.

جيرارد تحدث عقب نهاية اللقاء عن الفوز: "لقد قلت للاعبين أن يتذكروا المستوى، وأنه إذا واصلنا خوض المباراة بنفس المستوى سنفوز بتلك المباراة الصعبة، وهذا ما نحتاجه".

بريندان رودجرز وأول هزيمة له في الدوري في ديربي جلاسجو.



✅ 3-0 ، 4/12

✅ 5-1 ، 9/16

✅2-1 ، 12/16

🤝 1-1 ، 3/17

✅ 5-1 ، 4/17

✅ 2-0 ، 9/17

🤝0-0 ، 12/17

✅ 3-2 ، 3/18

✅ 5-0 ، 4/18

✅ 1-0 ، 9/18

❌ 1-0 ، 12/18



التلميذ يتفوق على الأستاذ. 🎓 pic.twitter.com/QnlewQYVpZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وواصل قائد ليفربول السابق: "تلك اللحظة من أجل الجماهير، لقد مروا بالعديد، لقد عانوا في تلك الجولات، الأمر يتعلق بهم".

وتابع: "لدينا عمل كبير لنقوم به، سيلتك فريق جيد بفريق جيد، نحتاج للتطور والنمو وهذا سيحدث، الفوز سيعطينا الثقة والإيمان بأنفسنا بشكل أكبر، نحترم سيلتك أنه دوري صعب، ومنافسات صعبة".

ويمتلك سيلتك مباراة أقل، والتي إذا حقق بها نتيجة إيجابية سينفرد بصدارة الترتيب بعد مرور 21 جولة من الدوري الأسكتلندي.