جيرارد يقود أساطير ليفربول للتفوق على ميلان

ليت الأيام الخوالي تعود

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق أساطير ليفربول الفوز على أرضية ملعب أنفيلد الفوز على نجوم ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة استعراضية.

وتذهب أرباح المباراة، من أجل مؤسسة نادي ليفربول الخيرية، في مباراة شهدت العديد من أساطير الفريقين.

فشارك جيرارد وأجير وفاولر وكاوت وأوين ودوديك وسيسيه، وكاراجر، وهيبيا، وسميتشر من صفوف الريدز.

لا أحد يمكنه ألا يحب هذا الجيل من ميلان! ❤️🖤



بعد قليل ستنطلق مباراة تجمع بين أساطير ميلان وأساطير ليفربول على آنفيلد.



(📸: @acmilan) pic.twitter.com/zmv0M2LF7v — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

مقابل مشاركة، مالديني وبيرلو وجاتوزو وديدا وكافو وكوستاكورتا وإنزاجي وروي كوستا وأبياتي وأودو وسيرجينو بقميص الروسونيري.

وتقدم ليفربول أولاً عن طريق مهاجمه روبي فاولر في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وعزز الفرنسي جابريل سيسيه النتيجة بهدف ثاني.

ومن ركلة حرة مباشرة سجل أندريا بيرلو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61، تبعه هدف التعادل من جوسيبي بانكارو بتسديدة قوية في الدقيقة 78.

لم يفقد سحره بعد! 🎩



بيرلو على طريقة الأيام الخوالي ✨pic.twitter.com/kwyJYF3G34 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

لكن قائد ليفربول، ستيفان جيرارد سجل هدفًا من تسديدة أرضية قوية بعد مراوغة دفاع ميلان، لينهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 3-2.