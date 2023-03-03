"تم أخذها خارج السياق" .. جيرارد بيكيه أخيراً يكشف سر صورته الشهيرة مع زلاتان إبراهيموفيتش

صورة أثارت جدلاً حول طبيعة العلاقة بين النجمين

كشف النجم جيرارد بيكيه كواليس الصورة الشهيرة التي جمعته مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء لعبهما سوياً في صفوف برشلونة.

الصورة تعود للعام 2011 أثناء لعب "إبرا" في صفوف البلوجرانا، ووقتها سأله مراسل عن إذا كان في علاقة مع زميله ليرد: "اجلب شقيقتك وتعالى لمنزلي لتعرف إذا كنت مثلي أم لا".

وعلق بيكيه على الصورة مع "إيباي" على تويتش قائلاً: "أنا وهو كنا في موقف السيارات وكان هناك أفراد من الصحافة أيضاً، لو أردت تقبيل زلاتان لن أفعل الأمر في موقف السيارات هناك!".

وأضاف ضاحكاً: "الصورة تم أخذها خارج سياقها تماماً، أكثر ما يضحك في الأمر هو ردة فعل زلاتان نفسها ووجه في تلك الصورة".

مدافع برشلونة المعتزل حديثاً سبق وفسر الصورة في 2015 مع "فور فور تو" وقال: "أنا شخص عاطفي، كنت أقوم بمصافحة زلاتان وأبعث له بالتهاني على صدور سيرته الذاتية".