جيجز يعترف: بيكهام السبب في صناعة أسطورتي

كيف جعل انتقال بيكهام إلى ريال مدريد جيجز أسطورة في مانشستر يونايتد

اعترف مدرب المنتخب الويلزي حاليًا وأسطورة نادي مانشستر يونايتد ريان جيجز أن ديفيد بيكهام ساهم في صناعة مسيرته التاريخية مع الشياطين الحمر.

وكان بيكهام قد تزامل مع جيجز في صفوف مانشستر يونايتد لسنوات، قبل أن يرحل النجم الإنجليزي عن البريميرليج وينضم إلى ريال مدريد.

وفي الوقت الذي انتقل فيه بيكهام إلى ريال مدريد صيف العام 2003، تحول جيجز إلى أيقونة مانشستر يونايتد بالنسبة لجيل التسعينات.

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وحول ذلك، يعترف جيجز بأن انتقال بيكهام إلى ريال مدريد في ذلك التوقيت كان سببًا في إتاحة الفرصة له ليصبح الرجل الأول في مانشستر يونايتد.

وأضاف: "في الفترة ما بين عامي 2002 و2003، أي الصيف الذي غادر فيه ديفيد بيكهام، كان هناك حديث عن احتمال ذهابي إلى إنتر الإيطالي"

وتابع: " لم أرغب أبدًا في المغادرة. لطالما أردت هذا التحدي كل عام بقميص مانشستر يونايتد. كنت جزءًا من فريق أحب اللعب من أجله وبشعاره"

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وأردف: "انتقال بيكهام إلى ريال مدريد جعل مانشستر يونايتد يتمسك بي أكثر، وضمن لي أن أكون الرجل الأول بالنسبة للسير أليكس فيرجسون"

يذكر أن جيجز قد اعتزل كرة القدم في 2014 بعد مسيرة تاريخية حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.