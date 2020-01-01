جيجز يستبعد بيكهام ويفضل رونالدو في تشكيله الخماسي

ما هي اختيارات جيجز لأفضل من لعب بجوارهم؟

استبعد ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، عددًا من اللاعبين المميزين في اختياره لأفضل من لعب بجوارهم عبر رحلته الطويلة في مسرح الأحلام.

التشكيل المكون من خمسة لاعبين فقط شهد تواجد كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، واستبعاد عدد من اللاعبين على رأسهم ديفيد بيكهام وإيريك كانتونا وأدوين فان در سار وغيرهم.

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ويعد جيجز أكثر من حصد لقب البريميرليج بواقع 13 مرة كلهم بقميص مانشستر يونايتد.

وقال جيجز في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "كريستيانو رونالدو أفضل من لعبت بجواره، صحيح لم يستمر في الفريق لفترة طويلة لكنّه كان عبقريًا ونجح بصورة مذهلة واستمر في ذلك مع الفرق الأخرى".

وتابع: "بول سكولز أكثر لاعب كنت معجب به في مانشستر يونايتد، وفي التدريبات من الصعب الاقتراب منه لأن عقله أسرع من البقية وقدرته على التمرير خيالية".

أما عن أصعب من واجه، اختار جيجز أسطورة إنتر، خافيير زانيتي، مؤكدًا أنّ الأخير لديه القدرة على الركض طوال الوقت ويدافع بشراسة حتى أنّ الأرجنتيني كاد أن يحطم أنفه في إحدى المباريات.

وبالنسبة للتشكيل المكون من خمسة لاعبين، اختار جيجز بيتر شمايكل في حراسة المرمى، وياب ستام في الدفاع وأمامه روي كين وسكولز، أما الهجوم فضم كريستيانو رونالدو وواين روني.

جدير بالذكر أنّ جيجز يعمل حاليًا مدربًا لمنتخب ويلز.