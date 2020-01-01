سولشاير: جيجز تشاجر مع كريستيانو رونالدو لهذا السبب

حكاية خلاف قديم بين جيجز وكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

كشف أوليه جونار سولشاير، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد ولاعب الفريق سابقًا، عن الخلاف الذي دار بين كريستيانو رونالدو والأكثر تتويجًا بالألقاب مع الشياطين الحمر، ريان جيجز.

رونالدو لعب في مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 وكان أحد أبرز النجوم مع المدرب السير أليكس فيرجسون.

الحكاية التي نقلها النرويجي، چان أوج فچورتوفت، زميل سولشاير في المنتخب حدثت في بداية فترة رونالدو مع الشياطين الحمر.

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وقال فچورتوفت عبر حسابه بموقع "تويتر" إن سولشاير أخبره أنّه في أحد أيام التدريبات جاء كريستيانو رونالدو ومعه زجاجة مياه غازية، وحينما رآه جيجز دفعه إلى الحائط وأخذ منه الزجاجة وطلب منه عدم إحضارها مرة أخرى.

القصة تُظهر الدور القيادي الكبير لجيجز وآلية التفكير التي جعلت من مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون أنجح فريق إنجليزي والأكثر حصدًا للألقاب.

وكان جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، قد كشف في وقت سابق عن سبب رفض السير أليكس فيرجسون منح رونالدو شارة القيادة.

جدير بالذكر أنّ أول تتويج لرونالدو بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي جاء في 2008 مع مانشستر يونايتد.