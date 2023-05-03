جياني إنفانتينو.. "محارب الفساد" يواجه اتهامات جديدة في بلاده!

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم محل التحقيقات

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو تحقيقًا جنائيًا من قبل القضاء السويسري بتهمة "التشهير والافتراء" وسوء استخدام السلطة.

أعلنت دوريتا "لوموند" و"لا ليبرتيه" يوم الأربعاء أن جياني إنفانتينو يخضع لتحقيق جديد في سويسرا حيث افتتح المدعي العام هذا التحقيق الجنائي في 15 مارس.

ويستند هذا التحقيق إلى اتهامات بالتشهير كذبًا من قبل إنفانتينو ومسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ندد بها المحامي فيليب رينز في نزاع يعود تاريخه إلى عام 2017 والذي يشير إلى بعض الأمور عن نشاط الوكلاء.

ويستهدف التحقيق أيضًا اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين في "فيفا"، وهما المدير القانوني للاتحاد إيميليو سيلفيرو، وكيمبرلي موريس، مسؤولة الموارد البشرية.