جو كول يعود إلى تشيلسي

نجم تشيلسي المعتزل يعود إلى الفريق في 2019 ولكن بمهام جديدة

يعود جو كول، لاعب تشيلسي، إلى صفوف الفريق اللندني في 2019 ليتولى تدريب الفئات السنية الصغيرة.

كول لعب في تشيلسي لسبع مواسم كاملة وحقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

وقال تشيلسي في بيان رسمي إنّ كول سوف يعود إلى الفريق مطلع العام المقبل للعمل مع عدد من الفئات السنية الصغيرة.

وأوضحت أنّ الأمر يتعلق بمنح الأطفال والشباب صغير السن فرصة للتعلم من خبرة كول ليكون على أتم جاهزية للمستقبل.

وعلّق كول على توليه المنصب بقوله: "كنت دائمًا أرغب في العمل بمجال التدريب ومن الجيد البدء بالتعامل مع اللاعبين الصغار وتطويرهم".

واختتم: "سوف أحاول التعلم من هذه التجربة قدر المستطاع والاستفادة منها في المستقبل".

كول اعتزل كرة القدم منذ نحو شهر تقريبًا بعد أن أنهى مسيرته في الدوري الأمريكي.