جوهرة لشبونة.. رغبة ميلان تنعش خزائن برشلونة في الميركاتو!

يأمل جوان لابورتا أن تتم هذه الصفقة

يعرف البرتغالي سيرجي كونسيساو جيدًا قيمة لاعب سبورتنج لشبونة، مواطنه فرانشيسكو ترينكاو، الذي يقدم أداء رائعًا رفقة الفريق العاصمي البرتغالي.

لذلك يعمل كونسيساو في هذا الميركاتو الشتوي على جلب أول صفقة يشرف عليها بشكل كامل لميلان، المنتشي بالتتويج بالسوبر الإيطالي بعد ملحمة أمام إنتر.

ميلان يعمل على التعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو، اللاعب الذي سيضيف خيارات عديدة لكونسيساو في ميلان، المحتاج لجناح أعسر يستطيع صنع الفارق.

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هذه الصفقة إن تمت فستكون مفيدة للغاية لطرف ثالث هو نادي برشلونة، الذي لا يزال يملك 50٪ من قيمة بيع ترينكاو لأي نادٍ بموجب تركه يرحل عن النادي الكتالوني في 2023.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سعر ترينكاو في هذه الصفقة سيبلغ 25 مليون يورو، ما يعني تقاضي نادي جوان لابورتا 12.5 مليون يورو.