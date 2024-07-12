عودة الأسود للمشهد بعد غياب 13 عامًا

انتشرت في الساعات الأخيرة، تسريبات بين الجماهير للنجم الإنجليزي الذي يتوقع أن يتصدر غلاف لعبة "فيفا" الإلكترونية، بعد سيطرة طويلة للنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أسطورتي برشلونة وريال مدريد.

وكان النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هو واجهة غلاف اللعبة في آخر إصدار، لكن التسريبات المنتشرة حاليًا تؤكد أن هناك نجمًا جديدًا سيحتل مكانه.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، هو الأقرب لأن توضع صورته على غلاف لعبة " FC 25" التي تنتجها شركة "EASports"، بفضل الموسم المميز الذي قدمه في الموسم المنصرم.

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وكان آخر نجم إنجليزي تواجدت صورته في الدعاية لسلسلة الألعاب الشهيرة، هو أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، الذي ظهر على الغلاف عدة مرات حتى عام 2012.

وتألق لاعب خط الوسط في ريال مدريد بعد إتمام صفقة انتقال بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال موسمه الأول.

كما كان لبيلينجهام تأثير كبير مع المنتخب الوطني أيضًا، حيث ساهم في تأهل فريقه إلى نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وكان له هدف تاريخي في شباك سلوفاكيا والذي أنقذ الأسود الثلاثة من وداع البطولة في دور الـ16.