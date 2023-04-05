جوهرة ريال مدريد: أنا لست بيليه، ولم أرتجف بسبب الصيام التهديفي

ضغوطات كبيرة يعيشها ابن ال16 عامًا قبل ارتداء قميص ريال مدريد.

تحدث إندريك فيليبي لاعب بالميراس عن صعوبة كونه لاعبًا لكرة القدم، وكيف يتعامل مع الانتقادات والضغوط بعد تسليط الأضواء عليه وهو لا يزال بعمر 16 عامًا فقط.

إندريك خطف الأضواء بشدة منذ التوقيع على عقود الانضمام إلى ريال مدريد، لكنه سيظل مع ناديه من أجل اكتساب المزيد من الخبرة ولكي يصل للسن القانوني قبل الرحيل إلى اللوس بلانكوس في صيف 2024.

وخلال مقابلته مع مجلة "GQ" البرازيلية تحدث عن صيامه التهديفي قائلًا: "يزعجني عدم تسجيل الأهداف لأنني أعرف أن الأمور ستتحسن بشكل طبيعي، أنا فقط بحاجة للحفاظ على ذهني قويًا، الانتقاد لن يهدأ وسأضطر إلى تحمله أكثر فأكثر".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالأسف من أجلي أو أن يربت على رأسي أتساءل أحيانًا: لماذا ركزت الكثير من وسائل الإعلام عليّ؟ أنا لم أطلب هذا هناك حالات تتجاوز المعقول مثل قولهم: "إنه بيليه الجديد"، يا رجل، لن يكون أحد مثل بيليه، إنه ملك كرة القدم لكن الآن لا يوجد شيء أفعله، لا يمكنني أن أطلب من الناس عدم التحدث عن حياتي سيكون هناك دائمًا أناس يهاجمونني".

وواصل: "كرة القدم هي ما أريده في حياتي أنا بحاجة لمواصلة العمل، وهذا ما يطلبه مني أبيل فيريرا -مدرب بالميراس-، أنا شخص بالغ كبقية زملائي في الفريق".

وأردف: "عندما تم إستبدالي في أحد المباريات، وضعت السترة على رأسي، لكنني لم أكن أبكي، لم أكن حزينًا كنت أصلي إلى الله لقد أساءوا تفسير الموقف بالفعل، وقالوا أنني كنت أرتجف بسبب عدم تسجيل الأهداف، لطالما قلت أنني أرغب في أن يكون كل البرازيليين بالقرب مني، لكني أفهم أكثر فأكثر أن هذا غير ممكن".

كما تحدث المهاجم عما يحب أن يفعله في أوقات فراغه قائلًا: "في السابق كنت على دراية بما يقوله الناس عني، لكن ليس اليوم تعجبني مقاطع الفيديو على "تيك توك"، ولكن عندما يكون هناك شيء يخصني لا أشاهده".