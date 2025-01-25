رغم رغبته في مزاملة كريستيانو رونالدو .. وكيل جون دوران يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات النصر!

تعرف على ما قاله وكيل دوران بشأن مفاوضات النصر

فجر جوناثان هيريرا وكيل الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات النصر مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وقال جوناثان خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن اللاعب منفتح على اللعب بدوري روشن السعودي، ولا يُمانع في الانضمام إلى النصر".

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وأضاف هيريرا: "لا توجد مفاوضات رسمية بين دوران ونادي النصر خلال الوقت الحالي، ولم يفاوضوني أيضًا، ورغم أنه لا يمانع الانضمام لدوري روشن، إلا أنه لا يوجد أي عرض حتى يتم مناقشته".

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يأتي ذلك ليفجر وكيل دوران مفاجأة بشأن لاعبه، بعد أن أكدت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، على أن النصر يتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه.

ومن جانبه، أكد الإعلامي رودي جاليتي لبرنامج "المنتصف" على أن دوران يعد أحد المعجبين بالنجم رونالدو، ويُريد اللعب بجانبه في نادي النصر.