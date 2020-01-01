جونينيو: نيمار ذهب لباريس من أجل الأموال فقط.. والنادي يرد

جونينيو يرى أن نيمار عليه أن يكف عن التصرف كالصغار

قال أسطورة الركلات الحرة والنجم البرازيلي السابق جونينيو إن نيمار في حاجة إلى النضج والتساؤل حول جدوى الأشياء التي يقوم بها.

وكان جونينيو قد تولى منصب المدير الرياضي في أولمبيك ليون، في نفس الوقت الذي يلعب فيه نيمار مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أيضًا.

ووفقًا لمواطنه، فإن نيمار والذي يعتبر نجم كرة القدم الأكثر شهرة في أمريكا الجنوبية بعد ليونيل ميسي يحتاج إلى إزالة الغموض والاستيقاظ.

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وقال جونينيو: "نيمار بحاجة إلى استجواب نفسه والنمو والابتعاد عن التصرفات الطفولية، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان فقط بسبب المال"

وأضاف: "انظروا إلى نيمار، انتقل إلى باريس سان جيرمان فقط بسبب المال. قدم له باريس سان جيرمان كل شيء، كل ما يريده، والآن يريد المغادرة قبل نهاية عقده، ولكن الآن حان وقت العطاء، لإظهار الامتنان"

وتابع: "إنها مصلحة متبادلة كما ترون. يحتاج نيمار إلى بذل كل ما بوسعه على أرض الملعب، لإظهار التفاني التام والمسؤولية والقيادة، المشكلة هي أن الفكر الرئيسي في البرازيل لديه ثقافة الجشع والبحث دائما عن المزيد من المال، هذا ما تعلمناه وما اعتدنا عليه"

ومن جهته، رد باريس سان جيرمان على هذه التصريحات من خلال مديره الرياضي ليوناردو الذي أبدى تصريحاته من تلك الاتهامات.

وقال ليوناردو: "لا أفهم لماذا يتحدث أولاس كثيرًا عن باريس سان جيرمان، ويتحدث جونينيو الآن عن باريس ونيمار وعن انضمامه إلينا بسبب الأموال فقط"

وأكد: "سيكون من الأفضل التحدث عن ناديهم، نحن لا نتحدث عن وضع أولمبيك ليون ونطلب منهم ألا يتحدثوا عنا أيضًا، ليس أكثر ولا أقل"

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يذكر أن نيمار يرتبط بالعودة إلى صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي الذي لم تتم فيه الصفقة بسبب مغالاة باريس سان جيرمان.