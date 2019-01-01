جوندوجان يُلمح للرحيل عن مانشستر سيتي

اللاعب يتحدث عن الرحيل رغم وجود مفاوضات لتجديد عقده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح إلكاي جوندوجان لإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي لخوض تحدٍ جديد، ذلك رغم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع النادي والذي سينتهي نهاية الموسم القادم.

وكان المدرب بيب جوارديولا قد أكد رغبته بقاء اللاعب الألماني، لكن موضحًا في نفس الوقت أن القرار يعود له، وحين سُئل جوندوجان عن الأمر قال "لا يوجد هناك قرار بعد، وإلا لكنت وقعت العقد. ما أقوله أن المفاوضات متواصلة وأنا لا أشعر بالكثير من الضغط".

"هذا شيء يجب أن يُقرره كل شخص لنفسه. أنا في عامي الـ28 ولذا عقدي القادم ربما يُحدد أين سأنهي مسيرتي الكروية. كل شخص يُفكر بشكل مختلف، ربما أحدهم يرغب بتحدٍ جديد أو تغيير شيء ما. أنا منفتح دومًا للتحديات الجديدة. إنه وضع شخص. هذا ليس واضحًا، لكن على الجميع اتخاذ قراره الخاص".

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"أحاول حاليًا تقديم أفضل أداء ممكن وأعتقد أننا سنجلس ونتحدث مجددًا بعد نهاية الموسم. هدفي الأساسي حاليًا أن نمضي قدمًا في كل البطولات ونُحقق خلالها النجاح المطلوب. لقد أثبت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإصابة الصعبة التي تعرضت لها، أنني قادر على اللعب هنا في إنجلترا لعامين أو ثلاثة".

لاعب بوروسيا دورتموند السابق أن فريقه تحسن عن الموسم الماضي لكنه لم يفز بشيء بعد، وأن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا من الجميع لتحقيق الإنجازات المطلوبة، كما حذر من خطورة شالكه خلال مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري الأبطال رغم خسارته الذهاب على ملعبه 2-1، إذ لن يكون لديه ما يخسره ولذا قد يُهاجم بخطورة.