"لم يفعل ذلك".. رد قاطع على اتهام جوندوجان بخيانة تشافي!

"لم ينقل أي رأي حول فليك"

نفى مقربون من إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة، أي علاقة للاعب باختيار المدرب هانز فليك لقيادة البارسا خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن النادي إقالته يوم الجمعة الماضي.

وسيتم لم شمل فليك في فريق برشلونة على وجه التحديد مع قائد منتخب ألمانيا تحت قيادته، حيث من المرجح أن يتم توقيع العقود غدًا الإثنين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "حاشية لاعب الوسط الألماني نفت بعض التقارير التي تفيد بأن البلوجرانا أبلغ قائد مانشستر سيتي السابق عن فليك، وأن اللاعب أشار إلى أنه مدرب جيد ويتمتع بشخصية مميزة".

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وأوضح محيط جوندوجان "أنه لم ينقل أي رأي حول فليك إلى النادي، وأنه إذا طلب منه القيام بذلك لما فعل، احتراما لتشافي، الذي لا يزال مدربه حتى يومنا هذا".

وختمت الصحيفة: "شيء آخر هو أن برشلونة، اعتبر أنه في تشكيلة بها بعض المراجع الألمانية، مثل مارك أندريه تير شتيجن أو جوندوجان، مع وجود مهاجم بايرن السابق لفليك روبرت ليفاندوفسكي، فإنه يرى من المناسب المراهنة على مدرب تلك المدرسة".