"الكرة في ملعبه" .. رئيس ليل يرد على أنباء انتقال جوناثان ديفيد إلى برشلونة!

النادي الفرنسي يرفض الاستسلام

خرج أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل الفرنسي، من أجل الحديث عن إمكانية رحيل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد عن صفوف الفريق، وسط أنباء حول اهتمام برشلونة بضمه.

المهاجم البالغ من العمر 24 سنة يعيش فترة مميزة مع ليل، ولكن النادي الفرنسي أصبح مهددًا بخسارته بالمجان، لأن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2025، مما لفت أنظار برشلونة نحوه، كبديل محتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 سنة.

ليتانج قال في تصريحات لشبكة "RMCSport":"لن نبيع جوناثان ديفيد في يناير، ولم نتلق أي عروض حتى الآن من أجل التعاقد معه".

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وأضاف:"وضعه بسيط للغاية، نحن سعداء بوجوده معنا، في الصيف الماضي كان لديه عام واحد متبقي في عقده، يمكننا التأهل إلى دوري أبطال معه، لأنه يستطيع تسجيل من 20 إلى 25 هدفًا في الموسم الواحد".

وخلال حديثه أشار رئيس ليل أن المهاجم الكندي يُحب النادي الفرنسي، وهناك عرض على الطاولة من أجل إقناعه بالتجديد تاركًا الكرة في ملعبه لتحديد مصيره.

ولكن في الوقت ذاته، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اللاعب أخبر ناديه بالفعل بأنه لن يوقع على عقد جديد، مما دفع قسم الكشافة في برشلونة نحو جمع المعلومات اللازمة عنه ومتابعة مبارياته هذا الموسم تمهيدًا لضمه.

جدير بالذكر أن ديفيد يمر بفترة تهديفية مميزة مع ليل هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وصنع هدفين في 19 مباراة بكل البطولات، منهم 4 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.