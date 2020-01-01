جوميس يتدخل في صفقة شراء الوليد بن طلال لنادي مارسيليا

جوميس لاعب الفريق الهلالي كان قد لعب بقميص نادي مارسيليا الفرنسي يومًا ما

طالب أحد جماهير نادي مارسيليا الفرنسي اللاعب بافيتيمبي جوميس بمساعدة فريقهم على إتمام صفقة شراء النادي من قبل مستثمر سعودي.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالب أحد مشجعي الفريق الفرنسي جوميس بالتدخل، ليرد لاعب الهلال على الطريقة السعودية "أبشر" بكلمة واحدة قائلاً : "وعد".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أمس وجود ميول كبيرة لملاك نادي مارسيليا، لطرح النادي للبيع خلال الفترة المقبلة، في ظل الديون المتراكمة عليهم، إذ سيتم طرحه مقابل 250 مليون يورو.

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وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات مع الأمير السعودي الوليد بن طلال وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، خاصةً في ظل إصرار الأخير هذه المرة على الاستحواذ على النادي، بعدما فشل في تحقيق هدفه بعام 2014.

"توتو ميركاتو" أوضحت فقط أن هناك عقبة ستقف أمام الصفقة ألا وهي ملعب "فيلودروم"، كونه مملوكًا للمدينة وليس للنادي، لكن إذا وافقت البلدية على بيعه، فستتم الصفقة بشكل مؤكد.

وأكدت التقارير أن انتشار فيروس كورونا سيساعد الأمير السعودي على الاستثمار بالنادي الفرنسي، كونه على الأرجح سيتم إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف في الميركاتو الصيفي المقبل، مما سيتيح فرصة إدخال رأس مال جديد.

يُذكر أن جوميس لاعب الفريق الهلالي كان قد لعب بقميص نادي مارسيليا الفرنسي يومًا ما.