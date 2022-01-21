جوميس: مباراة الباطن قد تكون الأخيرة لي مع الهلال!

فجر الفرنسي بافيتمبي جوميس، مفاجأة بشأن مستقبله مع نادي الهلال، حيث أكد على أنه قد يرحل خلال الأيام القليلة القادمة، بالرغم من أن عقده لم ينته حتى الآن.

ويعد جوميس هو واحد من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية ونادي الهلال عبر التاريخ، لما قدمه مع الزعيم خلال السنوات القادمة.

ماذا قال جوميس عن مستقبله مع الهلال؟

بعد سؤال جوميس عن مستقبله مع نادي الهلال، وعن أن مباراة الباطن التي أقيمت اليوم الأخيرة له بقميص الزعيم، قال الفرنسي: "لا أعرف إذا كانت مباراة الباطن هي الأخيرة لي مع الهلال أم لا".

وتابع: "ولكنني لأكون صادقًا سأجتمع مع رئيس الهلال (فهد بن نافل)، ولكن نعم قد تكون هي الأخيرة لي بقميص الفريق، لا مشكلة في ذلك، أنا كنت فخور جدًا باللعب للهلال".

واستطرد قائلًا: "الأمر ليس رسميًا، ولم يأت الوقت لأودع الجميع، ولكن إذا كانت هي آخر مباراة لي، أريد أن أشكر نادي الهلال، وأنا فخور باللعب بالسعودية، وشكرًا جزيلًا على الحب الذي وجدته من المملكة العربية السعودية، ولا يعرف حاليًا هل سيرحل الآن أم سيستمر، وسأعرف خلال الأيام المقبلة مصيري".

بافيتيمبي غوميز:

سأجتمع مع الرئيس، وقد تكون مباراتي الاخيرة، وفي الأيام المقبلة سيتحدد ذلك .#الباطن_الهلال #قنوات_SSC pic.twitter.com/RiLIyjldTH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022

الهلال يتعادل مع الباطن بالدوري السعودي

تعادل فريق نادي الهلال أمام نظيره الباطن بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل هدف الهلال الوحيد النجم بافيتمبي جوميس، وذلك خلال أحداث الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء، بعد أن تم إعادتها بعدما أهدرها في المرة الأولى.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 31 في المركز الرابع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحاول لاعبي الزعيم للمنافسة على صدارة الترتيب.

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