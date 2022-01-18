جوميس لحارس تشيلسي: أنا فخور بك

لا يفوت الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أي فرصة لدعم أبناء بلده الأم "السنغال"، في مختلف المناسبات، كما هي عادته.

جوميس أحد اللاعبين أصحاب الرسالة خارج الملعب، ولا يتوقف دورهم داخل المستطيل الأخضر فقط، إذ أنه دائم المشاركة بالتعليقات على المناسبات الرياضية المختلفة للسنغال، وللبلد المقيم به حاليًا "السعودية".

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حرص مهاجم الزعيم على تهنئة السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعام 2021.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقام بالأمس حفل "ذا بيست"، والذي شهد فوز ميندي بجائزة أفضل حارس، بعد منافسة مع مانويل نوير؛ حارس بايرن ميونخ الألماني، وجيانلويجي دوناروما؛ حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وعقب تتويج ميندي بالجائزة، نشر جوميس صورته عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "أنا فخور بك!!!"، مع نشر رموز لعلم السنغال.

بافيتيمي جوميز نجم الهلال يهنئ إدوارد ميندي حارس تشيلسي بعد فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. 👏



( 📸 :IG - bafetimbigomis ) pic.twitter.com/sUoLH8M5PN — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) January 17, 2022

يذكر أن فيفا أقام الحفل بمقره في مدينة زيوريخ السويسرية، دون حضور المرشحين للجوائز بالمقر، فقط الاكتفاء بحضورهم عن بعد عبر الإنترنت، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في ملاعب الساحرة المستديرة.