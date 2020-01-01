الهلال × الفيصلي .. الهروب من الكابوس، والبحث عن الحلم

مباراة كبيرة مساء اليوم في الدوري السعودي

يحل الفيصلي صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ضيفًا على المتصدر الهلال مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 من البطولة.

مباراة ملعب جامعة الملك سعود هي قمة مباريات هذه الجولة، خاصة لأهميتها الكبيرة للفريقين وصراعهما في مناطق الجدول المختلفة.

الهلال تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية خلال الجولة الماضية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما الفيصلي تعادل مع الاتحاد، ولذا يرغب الفريقين في التعويض ومداواة الجراح.

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الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر الذي سيلعب ضد العدالة في مباراة تبدو محسومة لصالحه، ولذا لن يرضى الفريق الأزرق سوى بالفوز على ضيفه مساء اليوم للحفاظ على هذا الفارق قبل ثلاث جولات من النهاية.

أي نتيجة أخرى للهلال قد تبدأ كابوسًا مرعبًا يُذكر الفريق وجماهيره بما حدث نهاية الموسم الماضي، إذ فقد الفريق صدارته لجدول الترتيب بالخسارة أمام التعاون في الأسبوع الـ28 ومن ثم خسر اللقب لصالح النصر.

الفيصلي من الجانب الآخر لا يلعب اللقاء دون هدف واضح، فهو أحد الخماسي الذي يُقاتل على التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة الذي سيواجه التعاون في مباراة صعبة مساء اليوم.

الرائد أحد المنافسين الخمسة على المقعدين الثالث والرابع سقط أمام الاتفاق يوم أمس، وكذلك فعل الشباب بالتعادل مع أبها، فيما سيلعب الأهلي أمام ضمك، ولذا الفيصلي مُطالب بالفوز للحفاظ على آماله والابتعاد عن الرائد والشباب وحصر المنافسة بينه وبين الوحدة حتى الجولة الأخيرة.

تعثر الفيصلي بالتعادل أو الخسارة وانتصار الوحدة سيُقلل كثيرًا من فرص الفريق احتلال المركز الرابع، لكن انتصاره اليوم بغض النظر عن نتيجة الوحدة سيُعزز حلمه باللعب في دوري أبطال آسيا 2021.

الفريقان التقيا في 19 مواجهة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، الهلال فاز في 14 منها ولم يخسر أبدًا، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، وقد سجل الزعيم 39 هدفًا فيما أحرز عنابي سدير 14 هدفًا، ويُعد ياسر القحطاني هداف تلك المواجهات بخمسة أهداف.

رغم هذا التفوق التاريخي لكن على جمهور الزعيم ألا يتجاهل حقيقة أن الفيصلي نجح في تجنب الخسارة مرتين في آخر ثلاث مواجهات في الدوري السعودي، إذ تعادل الموسم الماضي 1-1 وخسر 2-1 وتعادل ذهابًا هذا الموسم 2-2، وقد انتهى مواجهة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم كذلك بالتعادل 2-2 وحسمها الهلال لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

المدرب رازفان لوشيسكو سيفتقد لعدد من اللاعبين خلال اللقاء للثلاثي المصاب كارلوس إدواردو وعبد الله عطيف ونواف العابد، فيما سيغيب محمد الصيعري عن الفيصلي بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.