جول 50 2022 وجهًا لوجه: محمد صلاح ضد ساديو ماني

ربما لا يتواجد محمد صلاح وساديو ماني بكأس العالم لكنهما متنافسان حقيقيان للفوز بلقب جول 50

يمنح تصويت جول 50 لقراء موقع جول الفرصة لاختيار أفضل اللاعبين من الرجال والسيدات على هذا الكوكب، بالإضافة إلى الاحتفال ببعض عظماء الللعبة في قسمنا الأول لعجائب كأس العالم.

ربما غاب كل من محمد صلاح وساديو ماني عن كأس العالم لأسباب مختلفة، ولكن من المتوقع أن يكون الزميلان السابقان في ليفربول من بين المتنافسين الحقيقيين للفوز بجول 50 للرجال.

هناك 2450 مواجهة في كل قسم من جول 50، لكن من المؤكد أن المبارزة بين صلاح وماني هي واحدة من أكثر المواجهات إثارة.

ضربة قوية تعرضت لها جماهير الكرة في جميع أنحاء العالم بعد تأكد غياب ماني عن المونديال، الأمر لم يقتصر على مشجعي السنغال فقط، لأن نجم بايرن ميونخ يحظى بمكانة رفيعة في أوروبا، وحصل على المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2022 خلف كريم بنزيما.

وكان ماني هو اللاعب الأفضل في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وسجل ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت السنغال اللقب الأول لها على الإطلاق، كما ألهم أسود التيرانجا للتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مصر ومحمد صلاح في المباراة الفاصلة للتصفيات.

وتسبب مستواه في آخر موسم له بالدوري الإنجليزي لدخول فريق العام من رابطة "PFA"، بعدما ساهم في منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي حتى آخر لحظة أمام مانشستر سيتي، وساعد على الفوز بكأسين محليين، بينما سجل 5 أهداف مقابل 8 لصلاح في مغامرة الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي انتهت بالخسارة من ريال مدريد في النهائي.

الهزيمة من ريال مدريد في نهائي الأبطال، كانت الرقصة الأخيرة لماني مع ليفربول، حيث غادر إلى بايرن ميونخ ونجح في مواصلة حاسته التهديفية هناك.

وأما صلاح الذي غاب أيضًا عن كأس العالم، أظهر مؤشرات العودة إلى مستواه المعهود الذي ظهر به في أواخر عام 2021، بتألقه مع الريدز بالأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي قبل فترة التوقف الدولي.

النجم المصري سجل 14 هدفًا مع الريدز في 21 مباراة بالجزء الأول من الموسم، ويواصل ترويع الدفاعات بسرعته وعمله الجاد وحسمه للفرص.

صلاح حصل على لاعب العام في إفريقيا مرتين مثل ماني، ويعتبر أيضًا الهداف الإفريقي الأفضل على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، وفاز بالحذاء الذهبي 3 مرات بالبطولة، لذلك يعتبر من أقوى المرشحين للفوز بلقب جول 50.

التصويت مفتوح من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، الأمر في غاية السهولة، لذلك شارك في التصويت!

وتذكر جيدًا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتك أنت.

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