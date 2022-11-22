جول 50 2022 وجهًا لوجه: بيث ميد ضد أليكسيا بوتياس

حصلت أليكسيا بوتياس على الكرة الذهبية في 2022، وكانت بيث ميد وصيفتها، لكن من ستحصل على صوتك في GOAL50؟

لقد عاد "جول 50" مرة أخرى، ومن جديد نمنحكم قراء "جول GOAL" الفرصة لاختيار أفضل اللاعبين من الذكور والإناث على هذا الكوكب، بالإضافة إلى الإشادة ببعض الأساطير الخاصة في فئة نجوم كأس العالم.

إن أليكسيا بوتياس وبيث ميد هما من المرشحين المفضلين للصعود إلى القمة عندما يتم احتساب جميع أصوات GOAL50، وذلك بعدما قدمت اللاعبتان أداءً رائعًا في المواسم الأخيرة.

ومع ذلك، أي من الثنائي سيحصل على صوتك في GOAL50 لهذا العام؟

قد تكون بوتياس الفائزة بالكرة الذهبية مؤخرًا هي المفضلة، بعد أن حصلت على الجائزة الفردية الأكثر رونقًا في كرة القدم للعام الثاني على التوالي.

إنه إنجاز غير مسبوق، حيث لم تتمكن أي لاعبة من الاحتفاظ بالكرة الذهبية للسيدات منذ تقديمها في عام 2018.

الجائزة كانت مجرد مكافأة لموسم مثير قادت فيها بوتياس فريقها برشلونة الإسبانية إلى ثلاثية محلية، وساهمت في تسجيل وصناعة 33 هدفًا، لتقود "البلوجرانا" إلى إنهاء الدوري الإسباني للسيدات في الصدارة بفارق 24 نقطة.

لكن الحماس لم يكن محليًا فقط، حيث تمكنت بوتياس من تسجيل 11 هدفًا في عشر مباريات بدوري أبطال أوروبا للسيدات لتفوز بالحذاء الذهبي للبطولة، وكان هدفها الأخير في هزيمة برشلونة أمام ليون الفرنسي في النهائي بنتيجة 3-1.

كما كانت أهم نجوم المنتخب الإسباني الذي مر بمرحلة صعبة في 2022، حيث تدمرت أحلام بوتياس الخاصة بالبطولة في يورو 2022 بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي قبل أيام قليلة من انطلاقها.

ربما تكون الإنجليزية بيث ميد قد خسرت التصويت على الكرة الذهبية بفارق ضئيل، لكن بالنظر إلى أنها قدمت موسمًا رائعًا، فإن ذلك يفسر السبب الذي جعلها تتنافس مع بوتياس.

اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا، كانت مذهلة مع آرسنال في الدوري الإنجليزي للسيدات، حيث سجلت 14 هدفًا وقدمت 19 تمريرة حاسمة وشكلت ثنائيًا رائعًا مع فيفيان ميديما.

أما في أوروبا، فقد سرقت ميد الأضواء، حيث سجلت ستة أهداف في ست مباريات لتحقق الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل لاعبة في البطولة، لتساعد المنتخب الإنجليزي على الفوز باليورو للمرة الأولى.

ميد قدمت أفضل موسم في مسيرتها حتى الآن، لكن هل سيكون ذلك كافيًا لتتفوق على بوتياس في صدارة قائمة GOAL50؟

التصويت سيكون مفتوحًا من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل، لذا قوموا بالتصويت!

تذكروا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتكم

معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية