جول 50 2022 وجهًا لوجه: إرلينج هالاند ضد كيليان مبابي

كيليان مبابي وإرلينج هالاند هما من أكثر الهدافين فتكًا في العالم، لكن أيهما سيحصل على صوتك في جول 50؟

النسخة الجديدة من جول 50 يحتاج فيها موقع جول من القراء الإدلاء بأصواتهم، من أجل حسم أكبر النقاشات حول أعظم اللاعبين في العالم.

لاعبان في منافسة ساخنة للفوز بلقب جول 50 للرجال لعام 2022، وهما كيليان مبابي وإرلينج هالاند، الثنائي الذي يمكنه استبدال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كرمزان لهذا الجيل.

المقارنات مع بيليه لم تكن بعيدة المنال بالنسبة لمبابي خلال بطولة كأس العالم الماضية، عندما ساعد فرنسا بمراوغاته وسرعته وأهدافه المؤثرة في الحصول على اللقب.

فاز كذلك بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب شاب في البطولة، ونجح في التسجيل خلال فوز فرنسا 4/2 على كرواتيا في نهائي مونديال 2018، ليصبح أول مراهق يسجل هدفًا في النهائي منذ ما فعله بيليه في عام 1958.

منذ ذلك الحين، ازدهرت الموهبة الشابة لمبابي كثيرًا، ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، حيث فاز بأربع أحذية ذهبية متتالية في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في المسابقة في ثلاث مناسبات منفصلة.

وقد يكون المونديال الحالي هو فرصة له للتأكيد على مكانته كأفضل موهبة في العالم.

وأما هالاند الذي لن يشارك بالطبع في مونديال قطر، قد تكون له كلمته الخاصة هذا العام، ومن المؤكد أنه سيحصل على الكثير من الأصوات من قراء الموقع في اختيار الفائز بتصويت جول 50.

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني والحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 2021، وقع النرويجي مع مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو هذا العام، وانشغل بعدها بالفتك بدفاعات الفرق بالدوري الإنجليزي.

احتاج إلى 8 مباريات فقط ليسجل أول هاتريك له، متغلبًا على الرقم القياسي لمايكل أوين الذي فعلها بعد 48 مباراة، كما أن مهارته الجيدة وقدرته على حسم المباريات بكلتا قدميه وسرعته الفائقة، كلها أسباب تجعل منه القطعة الأخيرة في فريق أحلام المدرب بيب جوارديولا.

هل يحسم مبابي تصويت جول 50 ويحصد اللقب أم ينتزعه منه هالاند؟

التصويت مفتوح من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، الأمر في غاية السهولة، لذلك شارك في التصويت!

وتذكر جيدًا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتك أنت.

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