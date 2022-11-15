جول 50 2022: كيف يعمل تصويت الجماهير؟

الأمر متروك لك لمنح صوتك فيما يخص لاعبي ولاعبات كرة القدم وأبرز أبطال قصص كأس العالم عبر التاريخ.

تصويت "جول 50 GOAL50" يعود من جديد.. وهو الآن أكثر قوة من أي وقت مضى.

لقد قمنا بتوسيع قوائم أفضل اللاعبين واللاعبات إلى أفضل 50 في الفئتين، وتيمنًا بإقامة كأس العالم في 2022، فهناك فئة خاصة لأبطال أبرز قصص كأس العالم.

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فيما مضى، كان يتم تحديد الفائزين من قبل لجنة من الخبراء عبر إصداراتنا الـ 36، ولكن في العام الماضي قدمنا تصويت المتابعين لتحديد الفائزين.

لاقت تلك الخطوة نجاحًا فوريًا حيث أدلى المتابعون بأكثر من 23 مليون صوت في 150 دولة حول العالم.

لذا مرة أخرى نترك هذا بين أيديكم وستكونون أنتم من يقرر من على القمة..

كيف ذلك؟

حسنًا، لقد وضعنا ثلاث قوائم مختصرة لأفضل 50 لاعبًا ولاعبة حول العالم، بالإضافة إلى أفضل 50 لاعبًا في كأس العالم على الإطلاق، والتي يمكنك الوصول إليها عبر الإنترنت أو عبر منصات وتطبيقات GOAL المختلفة.

ومع ذلك، لن تكون مجرد حالة تصويت للاعبك المفضل، بل ستكون هناك مواجهات فردية عشوائية بين كافة الخيارات، وبين بعض من أبطال قصص كأس العالم.. مثلا:-

هل كان كريم بنزيما أفضل من إيرلينج هالاند في عام 2022؟

هل يجب أن تحصل أليكسيا بوتياس على جوائز أكثر مما حصلت عليه أمام أي منافس؟

ومن كان أعظم لاعب في تاريخ كأس العالم.. بيليه أم مارادونا؟

كل الإجابات متروكة لك!

ما عليك سوى النقر على صورة بطلك المفضل للإدلاء بصوتك، يمكنك اختيار أي عدد تريده من اللاعبين في مواجهة وجهاً لوجه عبر الفئات الثلاث (رجال – نساء – أبطال كأس العالم).

هناك 2450 مواجهة محتملة في كل فئة، وسيتوج اللاعبون الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات بجوائز تصويت GOAL50 لعام 2022.

التصويت مفتوح من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل من ذلك، لذا لا تفوت فرصة التصويت!

إنها ليست خياراتنا وحدنا، إنها لك أنت!.