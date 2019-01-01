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جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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Getty Images
مدرب ريال بيتيس يتحدث في حوار خاص لجول عن لاعبه عيسى ماندي بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

بعد عامين قضاهما المدافع الجزائري عيسى ماندي في ريال بيتيس الإسباني قدم خلالهما مستوى مميز أبهر مدربه كيكي ستين.

المدرب الأوروجوياني تحدث لجول دوت كوم عن مميزات اللاعب الذي تواجد ضمن قائمة "جول25" لأفضل اللاعبين العرب حول العالم في 2018 وما يقدمه مع فريقه ريال بيتيس.

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كيكي قال لجول: "عيسى كسب احترام الجميع منذ بداية تواجده هنا بسبب جهده الكبير في التدريبات والتزامه. إنه لاعب واعي للغاية ودائمًا ما يستطيع تحليل الموقف الذي يتعرض له سريعًا داخل وخارج الملعب".

مدرب بيتيس أضاف عن ماندي: "يمكنه تحديد نقاط ضعفه والأشياء التي يحتاج لتطويرها في قدراته ويعمل دائمًا على تحسينها ليصل لأفضل مستوى ممكن".

Goal 25

ماندي انتقل لصفوف ريال بيتيس عام 2016 قادمًا من ريمس الفرنسي ليشارك مع الفريق الإسباني في 85 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

سيتين تابع: "ماندي من نوعية اللاعبين الذين يحب أي مدرب تواجدهم في فريقه لأنه دائمًا ما يرغب في التطور ويتفهم تعليمات المدرب ويساعد زملاءه في الملعب، في بعض الأوقات يخبرنا بأشياء نحن نتجاهلها وتكون في غاية الأهمية".

اختتم سيتين تصريحاته لجول عن هدف بيتيس هذا الموسم قائلًا: "نحلم جميعا بالتواجد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أن نواصل ما قدمناه الموسم الماضي ونطور من أنفسنا والمشاركة في البطولة الأهم سيكون أقوى دليل على التطور".

ريال بيتيس يحتل المركز السادس الآن في الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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