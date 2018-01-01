جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

مكتشف محمد النني يتحدث في حوار خاص لجول بعد تواجد اللاعب ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

عانى خلال العام الحالي من عدم المشاركة بشكل أساسي مع آرسنال خصوصًا بعد تواجد المدرب الإسباني أوناي إيمري ولكنه ظل أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر وساهم في إنجاز الصعود التاريخي لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا والصعود لامم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

محمد النني تواجد للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

جول دوت كوم تواصل مع حمدي نوح مكتشف محمد النني للحديث عن اللاعب وكيفية تأهيل اللاعبين للاحتراف الخارجي.

حمدي نوح قال في بداية حواره مع جول عن النني: "إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم، لديه رغبة دائمة في التعلم والتطور، يلتزم بتعليمات المدرب داخل وخارج الملعب وهو ما يساعده دائمًا على التواجد بشكل أساسي مع أغلب الفرق التي لعب لها".

مكتشف النني تابع عن اللاعب: "النني مثل جميع اللاعبين الذين تعاملت معهم حاولت أن أهيئ له الأجواء الاحترفية منذ الصغر بالمعسكرات المغلقة ومواعيد محددة للنوم والتدريبات وتناول الطعام للتعود على المناخ الاحترافي وهو ما كان يلتزم به دائمًا. داخل الملعب كانت تمريراته دقيقة منذ اليوم الأول للتدريبات مع القدرة على التحكم في الكرة. حاولت أن أطور قدراته على التسديد البعيد والزيادة الهجومية لفترات طويلة".

النني انتقل لصفوف ناشئي المقاولون العرب من الأهلي قبل أن يشارك مع الفريق الاول وينتقل لبازل السويسري عام 2013 ومنه إلى آرسنال يناير 2016.

حمدي نوح قال عن قلة مشاركات اللاعب في آرسنال: "لقد تأثر في الفترة الأخيرة بتغيير المدرب وأسلوبه الجديد ولكنني واثق من عودته أفضل من السابق لإمكانياته الكبيرة وروح التحدي بداخله التي ستساعده على النهوض من جديد".

وعن مستقبل النني، قال نوح: "يحتاج للخروج من آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية المقبل ولو على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل أكبر واستعادة الثقة".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

طفرة كبيرة شهدتها الكرة المصرية في السنوات الأخيرة بتواجد عديد المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول وفي انتظار تواجد عدد أكبر من المواهب المصرية في الخارج.

نوح قال عن المواهب في مصر: "لدينا العديد والعديد من المواهب في كل أنحاء مصر خصوصًا في الأرياف والصعيد ولكنها تحتاج للعين الخبيرة التي تكتشفها في سن صغير. التقدير يكون في المقام الأول للناشئ الذي يمتلك الموهبة والمهارة ثم تأتي السرعة في المرتبة الثانية فمن يمتلك الموهبة ستعلمه أن يصبح أسرع بالكرة والعكس صحيح".

لاعب المقاولون السابق أضاف: "لابد أن تضع أساس الاحتراف للاعب منذ الصغر ليعتد على هذه الأجواء، معسكرات مغلقة ومواعيد محددة للتدريبات والنون ونظام غذائي سليم وهو ما تفتقده العديد من المواهب في مصر".

وعن مشاكل الاحتراف في مصر، قال حمدي: "المشكلة الأكبر هو ظهره بشكل عشوائي دون أي أساس او خطة واضحة وهو ما جعل النماذج المصرية الناجحة في الخارج أقل من غيرها".

حمدي نوح واحد من أفضل الكشافين المصريين عبر التاريخ بتألق العديد من اللاعبين تحت قيادته على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني.

يُذكر أن قائمة "جول25" شهدت تواجد ستة لاعبين مصريين هذا العام.