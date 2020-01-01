حوار جول | بن سبعيني يكشف عن قدوته ويشعر بالحيرة في اختيار الأفضل

رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنجبلادباخ الألماني في حوار خاص بعد تواجده بقائمة جول 25 لعام 2019 لتألقه مع رين ومنتخب الجزائري

عام مشرق حظى به النجم الجزائري رامي بن سبعيني، ليدخل القائمة والتشكيل المثالي لجول 25 لسنة 2019، بعد المستوى المبهر له على مدار العام الماضي.

أنهى موسم 2018/2019 بالحصول على كأس فرنسا مع رين، ليذهب إلى مصر في الصيف ويتوج مع المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا، حيث ساهم بشكل كبير في فوز بلاده بالبطولة.

بن سبعيني شارك في جميع مباريات الكان باستثناء مواجهة تنزانيا، مواصلاً ما قدمه مع رين على مدار الموسم، ليجذب أنظار بوروسيا مونشنجلادباخ الذي ضمه في الصيف بـ8 مليون يورو.

تواجد مستحق لبن سبعيني ضمن أفضل النجوم العرب العام الماضي، ليتحدث في حوار خاص لـ"جول" عن تفاصيل تجربته المثيرة في 2019..

تعليقك على تواجدك في قائمة جول 25

أنا سعيد بالتواجد ضمن أفضل 25 لاعب عربي في العالم، ذلك يُظهر أنني أتطور وأعمل بجد في حصص المران. أعرف أن الفوز باللقب أمر صعب، لكني سأواصل العمل.

كيف تقيّم سنة 2019 بشكل عام؟



إنها سنة رائعة على جميع الأصعدة. فزت تقريبًا بكل شيء، حيث حققت كأس فرنسا مع رين، لكن أهم ماحدث لي في تلك السنة كان الفوز بكأس أمم إفريقيا لأننا كنا نمثل بلدًا كاملًا حينها.

مأ أفضل لحظة عشتها في 2019؟



الفوز بالكان مع بلادي دون تردد.

من هم أفضل 3 أفضل لاعبين عرب في رأيك؟

أفضل 3 لاعبين عرب؟ رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ومحمد صلاح...أنا حائر بينهما.

أهدافك في السنة الجديدة؟



هدفي هو مواصلة التطور والاستمتاع بلعب كرة القدم والفوز بمباريات كثيرة أيضًا. مع منتخب الجزائر، سنقوم بكل شيء من أجل التأهل لكأس العالم ومع النادي أتمنى أن نصل لأعلى مرتبة ممكنة في الدوري.

من كان قدوتك عندما كنت طفلًا ولماذا؟



في كرة القدم؟ لم أكن أملك أية قدوة. في البداية، كنت ألعب كمتوسط ميدان وكنت معجبًا كثيرًا بريكاردو كاكا، وبعدها غيرت مركزي شيئًا فشيئًا وأصبحت قلب دفاع، وحينها أصبحت معجبًا بسيرجيو راموس، لكني لم أكن أملك قدوة في مسيرتي.