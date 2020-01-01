جول 25 | المعز علي: أتطلع للمزيد العام المقبل وهذا هدفي الأفضل في 2019

جول دوت كوم يحاور المعز علي مهاجم الدحيل ومنتخب قطر بعد تواجده ضمن قائمة أفضل 25 لاعب عربي في عام2019.

فرض نفسه أمام الجميع بما قدمه مع المنتخب القطري في كأس آسيا وواصله مع الدحيل طوال الموسم مرورا بكوبا أميركا والتي شارك فيها العنابي كضيف.

9 أهداف لمهاجم الدحيل قاد بها منتخب قطر للفوز بكأس آسيا وتوّج نفسه كهدافًا للبطولة وأفضل لاعب فيها.

بكل تأكيد، المعز علي كان ضمن قائمة جول لأفضل 25 لاعب عربي خلال عام 2019.

جول دوت كوم حاور المعز علي بعد اختياره ضمن قائمة الأفضل خلال عام 2019.

بدايةً، تعليقك على اختيارك ضمن قائمة جول دوت كوم لافضل 25 لاعب عربي في العالم؟

أنا سعيد وفخور بالتواجد ضمن هذه القائمة واعتقد أنها من الأمور المهمة لكل لاعبي الكرة أن يروا مجهودهم يلقى الاستحسان عند الفنيين والمتابعين.

تقييمك لعام 2019م، بالنسبة لك على المستوى الشخصي؟



من أفضل المواسم بالنسبة لي ونجحت في التتويج بعدة ألقاب أهمها بكل تأكيد لقب كأس أمم آسيا رفقة المنتخب القطري والتتويج بلقب كأس سمو الأمير مع فريقي الدحيل.

تطلعاتك وأهدافك لعام 2020؟

زيادة العطاء واكتساب المزيد من الخبرات والعمل على مساعدة فريقي ومنتخب بلادي في قادم المنافسات، اطمح دائمًا للفوز بالألقاب لذلك أتمنى أن أحصل على المزيد منها



أفضل 3 لاعبين عرب حول العالم خلال 2019 من وجهة نظرك؟



محمد صلاح ورياض محرز واللاعب الجزائري هلال سوداني.

ماذا يحتاج الدحيل للفوز بلقب الدوري في 2020؟



نحتاج للتركيز والعمل بقوة من اجل استرداد اللقب الذي ضاع منا في الموسم الماضي، لدينا عديد اللاعبين على أعلى مستوى ونؤمن بقدراتنا كثيرًا لذلك علينا أن نحافظ على تركيزنا طوال الموسم.

كيف تشكل خسارة لقب خليجي 2 دافعاً للمنتخب القطري للعودة والفوز بكأس آسيا المقبل؟



خسارة كاس الخليج مؤلمة بالنسبة لنا كلاعبين وسنستفيد من كل السلبيات التي ظهرت على أدائنا ونعالج كل الأخطاء ونستعد بقوة للمنافسات القادمة.

ما هي الاستفادة التي خرج بها المنتخب من المشاركة في كوبا أميركا؟



الاحتكاك مع مدرسة كروية عريقة ومواجهة افضل المنتخبات العالمية وتقديم العنابي للعالم واعتقد أننا نجحنا في ظهورنا الاول رغم مغادرتنا للبطولة من دورها الأول.

أفضل هدف سجلته في 2019 من وجهة نظرك؟

هدفي في شباك المنتخب الياباني في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا هدف لن يمحى من ذاكرتي خاصةً وأننا دخلنا إلى الملعب من أجل تحقيق الانتصار وهدفي كان الأول واعتقد أنه أسهم في منح زملائي الثقة من أجل مواصلة الأداء الجيد والخروج منتصرين ومتوجين باللقب الآسيوي الأغلى.